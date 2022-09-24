Воронеж, , 11:06 — REGNUM Событийные и культурно-массовые мероприятия развлекательного характера отменят в Воронежской области. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев 24 сентября.

Александр Гусев Марина Каширская © ИА REGNUM

«Сегодня поручил подготовить нормативный документ, который отменит ближайшие событийные и культурно-массовые мероприятия развлекательного характера. Особо подчеркну — речь про развлечения, не про спорт, не про просветительские вещи и тому подобное», — написал Гусев.

Он уточнил, что ограничения не коснутся детского театрального фестиваля «Маршак», спортивных состязаний, в том числе матчей воронежских «Факела» и «Бурана». Также не планируется отменять новогодние гуляние, хотя они пройдут в более сдержанной форме.

«Отмечу, что наш запрет коснется событий, организаторами которых являются власти. Но, очень рассчитываю, что и частные предприятия и организации с пониманием отнесутся к моему решению и последуют такому примеру. Время для развлечений еще впереди. Сегодня все наши мысли и поступки должны быть с теми, кто в боевом строю», — написал Гусев.

Как сообщало ИА REGNUM, в России с 21 сентября объявлена частичная мобилизация.