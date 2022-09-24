Кызыл, 24 сентября, 2022, 11:01 — ИА Регнум. На главной площади столицы Тувы Кызыла состоялся митинг в поддержку о воссоединении с Россией ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Правительство Тувы Митинг в поддержку референдумов о воссоединении в Кызыле. Тува

На мероприятии председатель Заксобрания республики Кан-оол Даваа напомнил, что Донбасс восемь лет жил под обстрелами, подвергался геноциду и издевательствам со стороны киевского режима. Выступавшие также рассказали о героизме тувинских добровольцев, защищавших земли УССР в годы Великой Отечественной войне.

«Тувинские добровольцы принимали участие в освобождении более 80 населённых пунктов западной части УССР. В городе Ровно есть улица Тувинских добровольцев, это ярчайший пример доблести наших предков, и благодарности к ним», — отметили в правительстве.

Участники митинга выразили уверенность, что главная сила страны заключается в «могучем духе и единстве» народа.