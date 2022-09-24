Сеул, , 11:00 — REGNUM Военные Южной Кореи считают, что КНДР может вести подготовку к пуску баллистической ракеты подводных лодок (БРПЛ). Об этом 24 сентября сообщает южнокорейское агентство Yonhap.

Испытание ракеты КНДР Web.de

«Мы тщательно следим за объектами и деятельностью Северной Кореи, связанными с БРПЛ, поддерживаем полную готовность», — заявили военные Южной Кореи.

Также указывается, что, по информации источника, якобы свидетельствующая о подготовке к таким пускам деятельность была отмечена 21 и 22 сентября в Синпхо на востоке Северной Кореи.

Кроме того, отмечается, что об этом было доложено завершающему зарубежную поездку в Канаду президенту Южной Кореи Юн Сок Ёлю, приказавшему дать незамедлительный ответ в случае провокаций со стороны КНДР.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 сентября госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе встречи на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке обсудил с министрами иностранных дел Японии и Южной Кореи Ёсимасой Хаяси и Пак Чиному ракетные пски КНДР.