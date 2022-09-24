Курган, 24 сентября, 2022, 10:58 — ИА Регнум. Губернатор Курганской области Вадим Шумков призвал земляков «не впитывать энергию ненависти». Об этом он написал в своём телеграм-канале.

Оперативный штаб Курганской области Вадим Шумков

«Что сейчас важно? Многое. Но крайне важно не впитывать энергию ненависти. Не поддаваться массовому психозу. Взаимовыручка. Помощь ближнему. Единство. Это то, что необходимо вам. Это то, что поможет другим. Это то, что нужно стране», — заявил курганский губернатор.

Отмечается, что в Курганской области 42 оператора круглосуточно работают на единой телефонной линии по вопросам частичной мобилизации по номеру 122.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин 21 сентября объявил частичную мобилизацию военных запаса.