Париж, , 10:51 — REGNUM Заявления Владимира Зеленского о его шоке из-за отсутствия поставок оружия от Израиля раскритиковали 24 сентября пользователи одной из соцсетей в аккаунте французского телеканала LCP.

Зеленский Официальное интернет-представительство главы киевского режима

При этом накануне Зеленский заявил, что он шокирован отсутствие поставок израильского оружия киевскому нацистскому режиму и большая часть пользователей из Франции посчитала это наглостью, а такой тон — неприемлемым.

«Он зашел слишком далеко. Он хочет, чтобы весь мир пылал», — написал один из комментаторов.

«Зеленский обвиняет Израиль в том, что тот не прислал ему оружие, как будто это обязанность каждой страны», — возмутился другой телезритель.

«Возможно, у Израиля есть свои проблемы в области безопасности, и ему необходимо собственное оружие? [Киев] теперь собирает всё оружие, что есть в мире?», — задался вопросом другой пользователь.

«Он постоянно говорит об оружии, может, для разнообразия начнёт говорить о переговорах?», — добавил ещё один зритель телеканала.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 сентября пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер заявил, что решение о возможности поставить беспилотные летательные аппараты MQ-1C Gray Eagle в ответ на запрос Киева пока не принято.