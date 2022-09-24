Москва, 24 сентября, 2022, 10:50 — ИА Регнум. 13 мм осадков выпало в Москве в ночь на 24 сентября, что составляет пятую часть от месячной нормы. Об этом сообщили в центре погоды «Фобос».

ИА REGNUM Осень

На текущий момент в столице уже выпало 13 мм осадков, а на территории области циклон вылил уже более половины от месячной нормы сентября.

Днем погода ожидается облачная, пройдут дожди, временами сильные. Максимальная температура воздуха в мегаполисе — от +8 до +10 градусов, в области — от +6 до +11 градусов.

Ветер северо-западный 5−10 метров в секунду, атмосферное давление — 733 мм ртутного столба.