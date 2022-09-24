Ангарск, Иркутская область, 24 сентября, 2022, 10:47 — ИА Регнум. В Ангарске Иркутской области двое сотрудников Росгвардии спасли пожилую женщину, едва не упавшую с восьмого этажа. Видео инцидента появилось в соцсетях, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Управление Росгвардии по Иркутской области Спасение пожилой женщины в Ангарске, Иркутская область

По данным регионального управления Росгвардии, находясь на маршруте патрулирования, наряд группы задержания получил сообщение о женщине, повисшей вниз головой с внешней стороны балкона восьмого этажа.

Прибыв на место, старшие сержанты полиции Михаил Достовалов и Александр Семёнов вызвали пожарных, затем с помощью пожарной автолестницы поднялись наверх и смогли переместить женщину внутрь квартиры.

«Пенсионерку, передали бригаде скорой медицинской помощи. Благодаря своевременным действиям стражей правопорядка удалось избежать трагедии», — отметили в ведомстве.