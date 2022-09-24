Донецк, 24 сентября, 2022, 10:44 — ИА Регнум. За пять минут ВСУ выпустили по Горловке и Донецку 16 снарядов. Об этом 24 сентября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

U.S. Army Europe ВСУ

Следите за развитием событий в трансляции: «Россия защищает Донбасс — все новости о спецоперации»

«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: ️10:15 — н.п. Нелеповка — н.п. Горловка (Никитовский район): выпущено 6 снарядов калибра 152 мм; ️10:20 — н.п. Новгородское — н.п. Горловка (Центрально-городской район): выпущено 6 снарядов калибра 152 мм; ️10:20 — н.п. Орловка — г. Донецк (Киевский район): выпущено 4 снаряда калибра 155 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее ВСУ выпустили по Горловке еще пять снарядов.