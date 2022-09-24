Берлин, , 10:41 — REGNUM Срыв переговоров министра иностранных дел России Сергея Лаврова и главы МИД ФРГ Анналены Бербок активно обсудили 24 сентября читатели немецкой газеты Die Welt.

Фрау Бербок Александр Горбаруков © ИА REGNUM

При этом ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что главы МИД Франции и Германии Катрин Колонна и Анналена Бербок запросили встречу с Лавровым на полях Генассамблеи ООН, однако после получения от российской стороны предложения о времени проведения такой встречи, «пропали с радаров».

«Бербок, наверное, рада, что так получилось, иначе это была бы катастрофа для неё», — предположил один из читателей немецкой газеты.

«Бербок отказалась от встречи с Лавровым. Это так типично для неё. Министр иностранных дел отвергает дипломатию, особенно когда ей становится трудно и когда приходится сидеть напротив высокопоставленного дипломата, который знает свою работу очень хорошо», — добавил другой комментирующий новость.

«Кто серьезно относится к Бербок? Так зачем Лаврову ввести с ней переговоры?», — задался вопросом ещё один пользователь.

«Вот что получается с переговорами, когда Анналена занимается внешней политикой Германии. Ей следует подумать о своей стране во время кризиса», — подчеркнул еще один читатель Die Welt.

«Бербок — это ребёнок на посту министра иностранных дел. Эту должность должен занимать компетентный дипломат», — заключили пользователи.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр федеральной земли Саксония, представитель Христианско-демократического союза Михаэль Кречмер заявил, что Германия не может полностью отказаться от природного газа из России и в случае урегулирования ситуации на территории б. УССР экономическое сотрудничество с Москвой необходимо восстановить.