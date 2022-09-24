Мордовия, 11 апреля, 2008, 13:40 — ИА Регнум. В Мордовии продолжают гореть дачные домики, сообщили корреспонденту ИА REGNUM-ВолгаИнформ в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Республике Мордовия. 10 апреля в 11:20 на пульт дежурного поступил сигнал о пожарах сразу в нескольких садоводческих обществах Рузаевского района - "Юность", "Турист", "Железнодорожник" и "Металлист". Работу пожарных по тушению очагов возгорания осложнило в ряде случаев отсутствие открытых водоисточников, а также проезжей дороги. Кроме того, быстрому распространению огня способствовал сухостой, образовавшийся вокруг дачных строений. В результате пожаров было уничтожено 26 дачных домиков общей площадью 312 кв.м. Убыток и причины возгораний устанавливаются.

Напомним, что ранее, 8 апреля, в том же Рузаевском районе в садоводческом обществе "Жлезнодорожник" сгорело 15 дачных домиков общей площадью 180 кв.м.