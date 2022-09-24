Калуга, 24 сентября, 2022, 10:55 — ИА Регнум. Более 2,5 тыс. жителей Калужской области будут мобилизованы для участия в специальной военной операции в Донбассе. Первые 10 человек отправились в пункты дислокации для прохождения боевой учебы вечером, 23 сентября. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на военного комиссара Калужской области полковника Сергея Кузьменкова.

Иван Шилов, ИА REGNUM Частичная мобилизация

Военными комиссариатами области пока оповещено порядка тысячи человек. Часть из них получила повестки, кто-то самостоятельно прибыл в военкомат. Если имеется мобилизационное предписание в военном билете, то при объявлении частичной мобилизации эти люди обязаны прибыть в военные комиссариаты по месту прописки, не дожидаясь повестки. Им рекомендуется не покидать территорию региона. Комиссия при военкоматах индивидуально определит состояние здоровья мобилизуемого, его семейное положение, место работы, В первую очередь, для участия в СВО будут рассмотрены кандидаты, которые подходят по возрасту, ранее служили в армии и особенно, если имеют боевой опыт в вооружённых действиях, или владеют дефицитной военной специальностью. Таких в области пока набралось 350 человек. В рамках мобилизации военкоматами обязательно будут учтены работники предприятий военно-промышленного комплекса, также сотрудники Росатома и Роскосмоса. Однако и здесь комиссии при военкоматах будут исходить из конкретной специальности мобилизованного и его отношению к гособоронзаказу. Для таких людей руководители предприятий ОПК обязаны будут представить на рассмотрении в военкомат соответствующе документы.

Кстати, добровольно вызвались принять участие в специальной военной операции в Донбассе уже 70 жителей Калужской области.