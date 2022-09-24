Вашингтон, 24 сентября, 2022, 10:39 — ИА Регнум. Госдепартамент США призвал находящихся в России спортсменов немедленно покинуть страну. Об этом пишет The New York Times.

Госдеп США

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«Американцы должны немедленно покинуть РФ. Посольство имеет ограниченные возможности помочь им там», — отмечает источник издания.

В США опасаются преследований своих граждан со стороны российских чиновников, подчеркивается в сообщении.