Госдеп США призвал спортсменов немедленно покинуть Россию
Вашингтон, 24 сентября, 2022, 10:39 — ИА Регнум. Госдепартамент США призвал находящихся в России спортсменов немедленно покинуть страну. Об этом пишет The New York Times.
Госдеп США
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«Американцы должны немедленно покинуть РФ. Посольство имеет ограниченные возможности помочь им там», — отмечает источник издания.
В США опасаются преследований своих граждан со стороны российских чиновников, подчеркивается в сообщении.