24 сентября 2022 | Время чтения 4 мин

Галина Смирнова, , 11:23 — REGNUM Трансакции в криптовалютах позволят отказаться от системы SWIFT, как говорят эксперты, но не позволят избежать санкционных рисков. Тем не менее, считают они, для России наиболее оптимальным сейчас является вариант трансграничной торговли всё-таки при помощи криптовалют. Сегодня в России уже существует множество технологических решений децентрализованных систем межбанковских сообщений, сообщают «Известия», но всю цепочку операций в криптовалютах, как сказал директор Центра компетенций НТИ «Центр технологий распределенных реестров СПбГУ» Дмитрий Шишмаков, при желании можно отследить. Урегулировать трансграничные расчёты в криптовалюте в России, как сообщил в ходе Международного банковского форума замминистра финансов Алексей Моисеев, планируется уже этой осенью. По его словам, в осеннюю сессию уже могут быть приняты соответствующие законопроекты.

Криптовалюта Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным пресс-службы Минфина, под регулирование попадут не только обращение и операции с криптовалютами, но и процесс их «добычи» — майнинг. Как пояснили изданию в Росфинмониторинге, участвующем совместно с Банком России и Минфином в разработке регулирующих механизмов, прорабатываются вопросы, касающиеся регистрации, лицензирования организаций, которые будут работать с криптовалютами. В частности, говорится о механизмах, обязывающих таких участников противодействовать отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Что касается расчетов криптовалютами, то, судя по словам руководителя направления «Правовое развитие» Центра стратегических разработок (ЦСР) Максима Башкатова, речи о допуске таких операций внутри страны не идет, но обсуждается возможность допуска к ним импортеров и экспортеров, для чего потребуется соответствующая инфраструктура.

С одной стороны, эксперты рассуждают о потребности обменных пунктов, где за традиционные деньги можно будет купить разные криптовалюты, но непонятно, будет ли курс обмена регулируемым или рыночным, как и неясно, в каком качестве будет выступать «обменник»: посредника в заключении договоров между его клиентами или же самостоятельной стороны договора (покупателя или продавца). С другой — ожидают от разработчиков законопроектов нормы о допуске использования известных криптовалют к ограниченной торговле на российских инвестиционных платформах.

Питер Брейгель Младший. Деревенский адвокат (Крестьяне у сборщика налогов). 1616

Между тем Минфин предусматривает нормы, предполагающие работу операторов обмена криптовалют, с пороговым значением собственного капитала не менее 30 млн рублей и операторов цифровых торговых платформ с капиталом не менее 100 млн рублей. При этом, как отметил изданию заместитель директора Центра компетенций НТИ «Технологии доверенного взаимодействия» на базе ТУСУР (Томск) Руслан Пермяков, вариантов расчетов с другими странами может быть только два. Либо иностранная компания заводит счет в российской системе электронной валюты, и далее расчет будет производиться привычным всем способом, либо операции будут проходить через какую-то криптовалютную биржу, что может, по мнению Пермякова, поначалу быть более выгодным для иностранной компании вариантом из-за низкого обменного курса.

По мнению же доцента Финансового университета при правительстве Алексея Михайлова, самым удобным может быть механизм, предполагающий получение государством или компаниями-экспортерами цифровых активов на электронные кошельки и продажа их на соответствующей бирже в России. Оптимальной схемой Михайлов назвал существующий аналог расчетов рублями за покупаемый недружественными странами российский газ, когда импортер открывает счет в России и переводит конвертируемые средства на счета государства или экспортеров.

Геррит Доу. Старик, взвешивающий золото (фрагмент)

Тем временем на том же самом банковском форуме, как пишет РБК, глава наблюдательного совета Московской биржи Сергей Швецов, напомнив о намерении биржи получить статус оператора обмена цифровых финансовых активов (ЦФА), заявил о направленном на рассмотрение в Банк России и Минфин законопроекте о выпуске расписок на ЦФА, которые будут обращаться в качестве ценных бумаг. Задумка авторов законопроекта в том, что такой продукт может использоваться теми, кто хотел бы работать с ЦФА, но не готов открывать счета в блокчейне.

Иными словами, в случае принятия предлагаемого биржей законопроекта, аккумулироваться ЦФА будут на счетах депозитариев в распределенных реестрах, под выдаваемые клиентам расписки. При возникающей у клиента потребности в своем базовом активе он может получить его на свой аккаунт в блокчейне, погасив расписку. Но и в этом случае, судя по словам Швецова, пока нет понимания, каким образом должно происходить взаимодействие с клиентом: продавать ли ЦФА через брокера или же выстраивать прямую дистрибуцию с покупателем. Напомним, в начале июля, как сообщал Интерфакс, глава комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолий Аксаков заявил, что создать криптовалютную биржу можно было бы на базе Московской биржи. По его мнению, привыкшая активно взаимодействовать с Центробанком, «она лучше всех справится с задачей осуществления операций с криптовалютой». Ранее, как напоминало издание, Аксаков отмечал, что в начале марта ряд иностранных криптобирж ввели ограничения для российских пользователей, в связи с чем повестка по их приземлению в России стала неактуальной.