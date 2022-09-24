Москва, 24 сентября, 2022, 10:37 — ИА Регнум. Метод изменения орбиты астероидов, который американское космическое агентство NASA планирует отработать в конце сентября, может оказаться неэффективен для приблизившихся на достаточное расстояние к Земле объектов. Об этом рассказал астроном, научный сотрудник Института прикладной математики имени М. В. Келдыша РАН Леонид Еленин агентству ТАСС.

Jpl.nasa.gov Астероид

NASA планирует испытатель метод изменения орбиты астероидов в рамках миссии DART (англ. Double Asteroid Redirection Test — испытания перенаправления двойного астероида). Запуск этой миссии состоялся в ноябре 2021 года.

26 сентября 2022 года аппарат DART должен намеренно столкнуться с астероидом Дидим. Это небесное тело относится к двойным астероидам — у него есть небольшой спутник, получивший название Диморф. После столкновения аппарата DART с астероидом Дидим должен изменить свою орбиту. В NASA рассчитывают с помощью этого эксперимента проверить построенные модели возможных сценариев дальнейшего движения астероидов.

Астроном Еленин объяснил, что аппарат DART окажет достаточно слабое воздействие на астероид. Он отметил, что с помощью такого метода можно аккуратно и медленно изменить орбиту потенциального опасного астероида.

«Но если до столкновения месяцы и даже несколько лет, такой метод, скорее всего, не поможет», — подчеркнул эксперт.