Вашингтон, 24 сентября 2022, 10:35 — REGNUM У стран Запада заканчиваются запасы танков Т-72, поэтому они передают ВСУ боевые машины М-55 (на основе советских Т-55). Главную проблему Киева с поставляемой техникой раскрыл Military Watch Magazine.
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М-55 оснащены 105-мм пушкой, под которую у ВСУ практически нет снарядов.
«Полезность М-55 для [ВСУ] остается весьма сомнительной из-за калибра его основного орудия: он несовместим с имеющимися типами боеприпасов», — отмечает издание.
Ранее «Российская газета» писала, что Словения отправит Киеву партию из 28 танков M-55S (на основе советских Т-55А). В The Drive предположили, что США могли бы поставить ВСУ старые модификации M1 Abrams, но Киев рискует столкнуться с проблемами при техобслуживании.