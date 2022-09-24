Таллин, , 10:31 — REGNUM Возможные поправки в законодательство Эстонии, которые также должны вынудить Нарвское городское собрание сделать эстонский язык рабочим языком, обсудили глава эстонского минюста Леа Данильсон-Ярг и генеральный директор Языкового департамента республики Ильмар Томуск. Об этом 23 сентября сообщил портал Тribuna. ee.

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Как заявил Томуск, в данный момент от кандидатов в члены городских и областных собраний не требуется знание эстонского языка, однако они должны сразу уметь работать на нём, так как работа с правовыми актами, доклады и выступления в собрании и общение с избирателями требуют, как утверждает глава Языкового департамента такого знания.

Также он указал, что всё больше государственных услуг предоставляется через различные цифровые платформы и, так как защита языковых прав пользователей не успевает за этими изменениями, по его мнению, стоит внести соответствующие поправки в закон страны о языке и в постановление о языковых требованиях.

В свою очередь, Данильсон-Ярг отметила, что уменьшение использования эстонского языка в публичном пространстве противоречит и закону о языке, и Конституции, согласно которой государство должно гарантировать его сохранение.

«За последнее десятилетие положение эстонского языка в обществе неуклонно ухудшалось. Всё большая часть публичной информации предоставляется не только на эстонском языке, но и на русском, а иногда ещё и на английском. Нам нужны быстрые перемены, чтобы не получилось, как в Латвии, где знания государственного языка уже недостаточно для получения работы. Контроль за исполнением Закона о языке должен стать более эффективным, а сам закон должен стать более строгим как в плане требований, так и в плане наказаний», — сказала она.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что население Эстонии начало активно скупать электрогенераторы из-за предупреждения премьер-министра страны Каи Каллас о проблемах с электричеством.