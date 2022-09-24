Вашингтон, , 10:31 — REGNUM Республиканская партия США сняла предвыборный видеоролик об «исключительности Америки», куда попали кадры из России, б. УССР и Словакии. Ролик появился в YouTube-канале лидера республиканского меньшинства в палате представителей Кевина Маккарти. Об этом 24 сентября пишет Huffpost.

Дикторский текст о «богатом наследии истории США» оказался проиллюстрирован нефтяной вышкой под Волгоградом, волгоградским мальчиком с игрушечным самолетом под выдержки из Декларации независимости о «свободе и стремлении к счастью». В ролике показаны также кадры словацкого магазина и кукурузного поля с территории б. УССР.

Издание предположило, что авторы приуроченного к промежуточным выборам в конгресс ролика воспользовались общедоступными подборками «стокового» видео — вместо производства уникального контента.