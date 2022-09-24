Вашингтон, , 10:24 — REGNUM Американский лидер Джо Байден рассказал, что познакомился с 12-летней девочкой, когда ему было 30 лет, чем вызвал недоумение консервативных американцев. Об этом 24 сентября передает Fox News.

Джо Байден

Выступая на встрече с учителями, Байден прервал речь об изменении климата, увидев в толпе знакомую ему женщину.

«Мы с ней очень давно вместе. Ей было 12, мне 30», — отметил он, не прояснив, что именно имеет в виду.

Консервативные американские деятели — продюсер Тим Грэм, актер Ник Сирси, обозреватель New York Post Миранда Девайн, журналист Кайл Беккер и ведущая Моника Кроули — назвали поведение президента страны ненормальным и отметили неоднозначность таких высказываний.