Донецк, 24 сентября, 2022, 10:20 — ИА Регнум. ВСУ выпустили по Горловке еще пять снарядов. Об этом 24 сентября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️10:05 — н.п. Нелеповка — н.п. Горловка (пос. шахты Комсомолец): выпущено 5 снарядов калибра 152 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее за 17 минут ВСУ обстреляли три района Донецка натовскими снарядами.