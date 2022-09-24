Киев, 24 сентября, 2022, 10:19 — ИА Регнум. Так называемый МИД киевского террористического режима принял 23 сентября решение лишить посла Ирана в Киеве аккредитации после неподтверждённых сообщений о якобы поставках иранского оружия России.

Chief39, pixabay, cc0 Бывшая УССР

«В ответ на такой недружественный акт [киевский режим] принял решение лишить посла Ирана [в б. УССР] аккредитации, а также существенно сократить количество дипломатического персонала посольства Ирана в Киеве», — говорится в сообщении.

При этом каких-либо доказательств о якобы поставках иранского вооружения Москве не приводится.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал, что Пентагон разработал для ВСУ стратегию ведения действий в Запорожской области.