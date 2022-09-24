24 сентября 2022 | Время чтения 4 мин

Надир Керимов, , 11:00 — REGNUM Спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси 18 сентября во время своей поездки в Ереван осудила атаки Азербайджана на Армению, назвав их «незаконными и смертоносными». «Мы от имени Конгресса решительно осуждаем эти атаки, которые ставят под угрозу перспективу выполнения мирных соглашений. <…> [обстрелы] были инициированы азербайджанцами, и это должно быть признано», — заявила Пелоси во время совместной пресс-конференции со спикером армянского парламента Аленом Симоняном. Кроме того, она назвала атаки Азербайджана «посягательством на суверенитет Армении». По словам Пелоси, Вашингтон хочет поддержать Ереван в борьбе между демократией и автократией. «Мы должны использовать наше влияние, наши рычаги, показывающие, что демократия и суверенитет Армении являются приоритетом», — сказала американский спикер… Тем временем МИД Азербайджана прокомментировал заявления Пелоси, отметив, что «безосновательные и несправедливые обвинения», выдвинутые ею в адрес Баку, неприемлемы. «То, что Нэнси Пелоси сказала во время своего визита в Армению, следует расценивать как заявление, сделанное на основе армянской пропаганды. Это серьезный удар по усилиям по нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном», — говорится в заявлении азербайджанского министерства.

Азербайджан Иван Шилов © ИА REGNUM

Вот что по этому поводу говорят азербайджанцы:

Комментарии в Телеграм-канале «Ната Османлы»:

checkeast2020: «Т. е они нас просят установить КПП в Лачыне, чтобы мы им дали повод обвинить во всём Россию. Тем самым, они считают, этого обоснования будет достаточно, чтобы выиграть грин-карту. Думаю, скоро наши в России за копейки начнут скупать армянский бизнес в России».

drSabiA: «Вот лисы. Обхаживают старуху. Даже слезы утирала у их мемориала. Умеют на жалость надавить. Быстро переобулись. Ой аукнутся им делишки за спиной РФ».

Визит Нэнси Пелоси в Ереван Primeminister.am

Green_Jacket_28: «Видишь, как они осмелели. Не просто так. Помощь в сфере обороны отметили. Наверное, через Грузию будут снабжать. Грузии пообещают вернуть Абхазию за это».

Fadina: «Ну теперь всё ясно вроде. Они свои маски сорвали. Думается, пропал смысл в переговорах и выездах господина президента в Брюссель. Коридора нет, значит, уклонение от исполнения пунктов соглашения, что автоматом раскрывает руки Азербайджану. Тезисы главы Конгресса совпадает с иранским лидером. Выходит, у них свой план в обход России, Турции и Азербайджана. Американцы во всей своей красе. А нужно лишь вспомнить кадры из Кабульского аэропорта, когда типы вроде Алена Симоняна бегом покидали страну».

shamshieff_035: «Вот и доказательства, что правительство Ирана марионетки америкосов».

Мнения в телеграм-канале UDudaka:

Thyl Ulenspiegel: «Ереванская суета в стиле «Визит старой дамы» Клары Цаханассьян».

Timur ti: «Придурки, если Баку сейчас немного сторонится, чтобы не делать резких движений, то если наложат санкции, то точно до Еревана дойдут, потому что уже будет по колено море».

Aysel: «Уходящая на пенсию лидер проигрывающей Конгресс партии — это страшно».

Khatira Safarova: «Какие-то, может быть, санкции, но не будет значительных. Мы продаем газ и нефть Европе, но у нас 22%, значит, США не будут санкции ставить на 78%, на европейские и на свои компании… Скорее, обнаружат какие-то бактерии в помидорах или гранатах, фундуках-орехах. Ожидаемо может быть на оружие, которые Азербайджан продает».

geamgwer: «Громкие мотивирующие красивые лозунги за Правду и Родину — это, конечно, хорошо, но не будем, как слепой сосед, игнорировать сигналы сильных мира сего. Пелоси, какая бы ни была кривая-косая старуха, она очень дорогое удовольствие, Пелоси просто так никогда никуда не приезжает. Такие статусные люди, как она, третье лицо США приезжает не местечковые приграничные вопросики решать — а делать глобальные сдвиги в мировых процессах. Это серьезный визит, теперь нужно правильно считать все сигналы, кроме очевидных».

Подписчики Телеграм-канала Caliber практически едины во мнении:

Ra1000: «Пелоси просто подлизывается к армянской диаспоре. Она просто показушничает, чтобы добиться голосов немалочисленной армянской диаспоры».

Эдуардо: «Ждём скоро Эммануэля Макарона, он тоже приедет перед выборами».

Миразер Бабаев: «Игрушечная нация. Им конфетки дай, они радуются. Их используют своих целях. В США скоро выборы в Конгресс, им нужны голоса армян».

isxamusa09: «Как только голоса наберут, вышвырнут их, как тряпку, тем более что Пелоси ищут замену».

Так же данное заявление вызвало жаркие споры на YouTube-канале «Баку TV»:

Ильгиза Фардетдинова: «Нажили врагов ещё больше. Завтра Пелоси уедет. Останетесь опять одни. Опять Россию умолять будете».

АRW: «У меня один вопрос, откуда они могут что-то знать о жизни на Кавказе?! Видно же, что эта Пелоси просто выбрала играть в шахматы шашками! Слепой взгляд!»

БАКУ Город ветров: «Зачем обращать внимание на пожилую, умом тронутую женщину. По виду таких политиков, в Америке идет возрастной кризис. Так что собака полает и уедет. А хаи останутся у разбитого корыта».

BairamovaX08: «Похоже, армянам в радость быть средством в большой политической игре».