24 сентября 2022 | Время чтения 2 мин

Ирина Инашвили, , 11:12 — REGNUM Очередной темой для обсуждения в соцсетях Грузии стала ситуация на грузино-российской границе, где с российской стороны выстроилась многокилометровая очередь автомобилей. Часть пользователей соцсетей призвала правительство Грузии закрыть границу и не пускать в страну «российских дезертиров». Другая категория пользователей увидела в потоке пытающихся проехать в страну россиян угрозу для независимости Грузии. А третьи вступились за стоящих в очереди на Ларсе и напомнили, что среди них немало грузин, уехавших в свое время из страны на заработки в Россию и долгие годы кормивших оставшиеся в Грузии семьи, а заодно пополнявших грузинский бюджет.

Грузия Иван Шилов © ИА REGNUM

«На Ларсе в эти минуты 12-километровая очередь дезертиров, и эта очередь не кончается, растет», — написал пользователь З. Б.

«Куда вы их пускаете? Не хотите, чтобы в Грузии жили грузины?» — упрекнула грузинские власти И. Т.

«Это вообще ничего не значит! Нельзя сказать. что все дезертиры… Даже если так, ничего от этого не меняется. И это не значит, что Россия слабая и вот-вот распадется и войну проиграет… Реальность абсолютно противоположная!» — воскликнул И. К.

«Сейчас мы уже не черные? Посадите их всех в грузовой самолет и отправьте обратно, как они сделали это с нашими», — возмутилась Н. Ч.

«Сами вы дезертиры. Там грузины стоят со своими семьями!!!» — сообщила Х. Г.

Автомобильная пробка Марина Каширская © ИА REGNUM

«Значение слова «дезертиры» вы понимаете? Их свой же КПП задержит на месте! Там половина Грузии едет домой!» — пояснила Р. Д.

«Да, это те люди едут домой, которые на протяжении предыдущих лет половину Грузии содержали переводами из России», — поддержала предыдущего пользователя К. И.

«Интриганы они, говорят то, что хотят», — пояснила И. А.

«А вы турков запустите, турков», — обратился с инициаторам закрытия российской границы пользователь Т. Д.

«Правительство, не пускай эту орду в страну!» — не успокаивался К. Л.

«Скоро для нас места не останется», — поддержала его Н. Л.

«Быстрее закройте границу и верните назад всех русских, иначе скоро Грузия без войны обрусится», — продолжила М. З.

«Россия объявила мобилизацию, и как вы думаете, так легко позволит своим гражданам покинуть страну?» — заметила Н. К.

«По идее, если всмотреться в фотографию, там больше всего трейлеров, и думаю, именно они создают пробки и плюс ужесточенный контроль на границе», — добавил Д. Д.

Однако эти объяснения не удовлетворили большую часть пользователей, которые продолжают призывать власти закрыть сухопутную границу с Россией.