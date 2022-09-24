Новая Каховка, Украина, 24 сентября, 2022, 10:09 — ИА Регнум. Видеозапись последствий обстрелов оптового рынка в Новой Каховке Херсонской области, который был произведён киевскими боевиками в ночь на 24 сентября, обнародовала 24 сентября городская администрация в своём телеграм-канале.

Mil.gov.ua Обстрел

На выложенных в интернет кадрах запечатлены разрушения складов и торговых точек на оптовом рынке Новой Каховки, многие из которых, по словам местных властей, не подлежат восстановлению.

«Киевский режим продолжает террор жителей Новой Каховки… Люди потеряли рабочие места, предприниматели понесли потери. С кем воюет ВСУ? Вот результат так называемого «освобождения» киевским режимом… Люди пришли на свои рабочие места и увидели вот это», — заявил по этому поводу представитель администрации города Руслан Агаев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за 17 минут ВСУ обстреляли три района Донецка натовскими снарядами.