Чита, , 10:07 — REGNUM В Забайкальском крае в День памяти погибших при исполнении воинского и служебного долга 24 сентября проходят торжественные мероприятия. В доме офицеров состоялся митинг памяти, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Митинг памяти забайкальцев, погибших при исполнении воинского и служебного долга. Чита Правительство Забайкальского края

Замруководителя администрации губернатора Александр Якимов заявил о важности патриотического воспитания среди подрастающего поколения.

«Сегодня это очень важно. Наша главная задача — сохранить историческую память и справедливость. Вечная память тем, кого нет с нами», — отметил он.

Собравшиеся почтили память погибших при исполнении долга забайкальцев минутой молчания. К стеле воинам-интернационалистам были возложены венки и цветы.

Добавим, что дата была установлена в честь читинца, младшего сержанта Сергея Токмакова. 24 сентября 1984 года он, прикрывая товарищей, погиб в Афганистане. В этот же день через 26 лет совершил свой подвиг уроженец посёлка Агинское матрос Тихоокеанского флота Алдар Цыденжапов.