Херсон, Бывш. УССР, , 09:59 — REGNUM В Херсонской области последний день голосования на референдуме — 27 сентября — будет выходным. Об этом 24 сентября сообщили в региональной администрации.

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«В целях проведения голосования на стационарных участках в рамках референдума по вопросу о вхождении Херсонской области в состав РФ 27 сентября объявлен выходным днем», — отмечается в публикации.

Референдум по вопросу о присоединении к РФ начался утром 23 сентября в Херсонской и Запорожской областях, а также в ДНР и ЛНР.

До 26 сентября будет проходить выездное и придомовое голосование, 27 сентября откроются стационарные участки.