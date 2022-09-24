Донецк, , 09:56 — REGNUM За 17 минут ВСУ обстреляли три района Донецка натовскими снарядами. Об этом 24 сентября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️09:30 — н.п. Красногоровка — г. Донецк (Петровский р-н): выпущено 3 снаряда калибра 155 мм. 09:45 — н.п. Нетайлово — г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено 3 снаряда калибра 155 мм. 09:47 — н.п. Орловка — г. Донецк (Киевский район): выпущено 3 снаряда калибра 155 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее за 15 минут ВСУ обстреляли Горловку, Минеральное и Донецк.

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