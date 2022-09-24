Запорожье, Бывш. УССР, , 09:53 — REGNUM Диверсантов, проникших 23 сентября в Запорожскую область, нейтрализовали. Об этом 24 сентября сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

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По его словам, киевских диверсантов, которые проникли в Запорожскую область на двух машинах накануне, нейтрализовали.

Ранее обладминистрация гарантировала вознаграждение за информацию, которая приведет к поимке диверсантов.

Накануне в Запорожской области прорвались два автомобиля с киевскими диверсантами. Инцидент случился в районе города Пологи.

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