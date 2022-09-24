Москва, 24 сентября, 2022, 09:49 — ИА Регнум. Разъяснений о том, как мобилизованные индивидуальные предприниматели (ИП) освобождаются от страховых взносов, попросил глава комитета Совфеда по экономполитике Андрей Кутепов у помощника президента РФ Максима Орешкина и вице-премьера Дмитрия Григоренко.

Council.gov.ru Андрей Кутепов

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Сенатор в письме пишет, что относительно мобилизованных граждан, которые являются индивидуальными предпринимателями, нуждается в разъяснениях вопрос освобождения от начисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование и обязательное медицинское страхование за периоды прохождения военной службы.

«Необходимо дать разъяснения о том, что это положение Налогового кодекса РФ распространяется и на случаи призыва при частичной мобилизации», — цитирует Кутепова ТАСС.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Налоговым кодексом РФ закреплено такое освобождение в случае прохождения военной службы по призыву.

В то же время в Госдуме прорабатывают правовой механизм, который поможет сохранить бизнес мобилизованным индивидуальным предпринимателям.