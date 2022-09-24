Вашингтон, , 09:49 — REGNUM В ближайшее время Киев получит танки М-55 из Словении, они построены на базе советских Т-55, модернизированы броня и двигатели, установлена пушка 105 мм стандарта НАТО, пишет Military Watch Magazine.

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«Но полезность М-55 для [ВСУ] остается сомнительной из-за калибра его основного орудия: он несовместим с имеющимися типами боеприпасов», — отмечается в публикации.

Ранее Германия отказалась единолично поставлять Киеву танки западного образца. В тот же день Зеленский предложил Штатам показать пример Берлину и передать Киеву танки. При этом Словения заявила о планах направить для ВСУ 28 танков М-55S.