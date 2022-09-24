Магадан, 24 сентября, 2022, 09:46 — ИА Регнум. Из Магадана 24 сентября отправили два автобуса с мобилизованными для участия в СВО после военные сборов.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация

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«Колымчане откликнулись на указ президента России, выполняют приказ Министра обороны РФ. Два борта с нашими ребятами отправились проходить специальную подготовку на территории Дальневосточного военного округа.

Среди призывников жители всех городских округов. Это люди разных профессий и специальностей, среди них есть сотрудники правительства Магаданской области и подведомственных организаций, руководители предприятий малого и среднего бизнеса — все они пришли на мобилизационные участки либо по повестке, либо по желанию. Уверенные и спокойные. Сил вам, берегите себя! Мы в тылу позаботимся о благополучии ваших семей», — написал в своём телеграм-канале губернатор Сергей Носов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Магадане 3 тыс. колымчан приняли участие в митинге «Своих не бросаем!» в поддержку жителей Донецкой, Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей и начавшегося 23 сентября референдума по воссоединению территорий с Россией.