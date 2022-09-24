Москва, , 09:45 — REGNUM Видеозапись боевой работы штурмовиков Су-25 Воздушно-космических сил (ВКС) России в ходе специальной военной операции штурмовиков Су-25 ВКС России обнародовало 24 сентября российское Минобороны.

Су-25 Минобороны России

На выложенных в интернет кадрах запечатлены: подготовка пары Су-25 к вылету, взлёт с аэродрома базирование, нанесение ударов по военным объектам и позициям киевских боевиков, а также возращение самолётов.

«Экипажи штурмовой авиации нанесли ракетные авиационные удары по военным объектам и технике подразделений ВСУ. Пуски ракет выполнялись парами с малых высот», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в результате боевого вылета были уничтожены замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированная техника киевских нацистов.

При этом отмечается, что после этого специалисты инженерно-технического состав провели обслуживание самолётов и их подготовку к новым вылетам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что ВСУ обстреляли Киевский район Донецка из гаубиц калибра 155 мм.