Москва, 24 сентября, 2022, 09:45 — ИА Регнум. Видеозапись боевой работы штурмовиков Су-25 Воздушно-космических сил (ВКС) России в ходе специальной военной операции обнародовало 24 сентября российское Минобороны.

Минобороны России Су-25

На выложенных в интернет кадрах запечатлены: подготовка пары Су-25 к вылету, взлёт с аэродрома базирования, нанесение ударов по военным объектам и позициям киевских боевиков, а также возвращение самолётов.

«Экипажи штурмовой авиации нанесли ракетные авиационные удары по военным объектам и технике подразделений ВСУ. Пуски ракет выполнялись парами с малых высот», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в результате боевого вылета были уничтожены замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированная техника киевских нацистов.

При этом отмечается, что после этого специалисты инженерно-технического состава провели обслуживание самолётов и их подготовку к новым вылетам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что ВСУ обстреляли Киевский район Донецка из гаубиц калибра 155 мм.