Минобороны показало кадры работы штурмовиков Су-25 ВКС РФ в ходе СВО
Москва, 24 сентября, 2022, 09:45 — ИА Регнум. Видеозапись боевой работы штурмовиков Су-25 Воздушно-космических сил (ВКС) России в ходе специальной военной операции обнародовало 24 сентября российское Минобороны.
На выложенных в интернет кадрах запечатлены: подготовка пары Су-25 к вылету, взлёт с аэродрома базирования, нанесение ударов по военным объектам и позициям киевских боевиков, а также возвращение самолётов.
«Экипажи штурмовой авиации нанесли ракетные авиационные удары по военным объектам и технике подразделений ВСУ. Пуски ракет выполнялись парами с малых высот», — говорится в сообщении.
Также указывается, что в результате боевого вылета были уничтожены замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированная техника киевских нацистов.
При этом отмечается, что после этого специалисты инженерно-технического состава провели обслуживание самолётов и их подготовку к новым вылетам.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что ВСУ обстреляли Киевский район Донецка из гаубиц калибра 155 мм.