Улан-Удэ, , 09:44 — REGNUM Глава Бурятии Алексей Цыденов встретился с призванными на военную службу в рамках частичной мобилизации. По его словам, перед встречей он немного опасался негатива или даже агрессии, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Глава Бурятии Алексей Цыденов встретился с мобилизованными Телеграмм-канал Алексея Цыденова

«Всё-таки не на прогулку их собрали. Но в очередной раз убедился, что в Бурятии у мужиков воля настоящих воинов. Все разные, но настрой у всех серьезный и сильный. Шутят, подкалывают другу друга. Не я им, а они мне говорят: «Не переживай, всё будет нормально», — рассказал он.

Некоторые мобилизованные обратились к главе с просьбами о помощи жёнам с детьми, которым нужно дрова на зиму приготовить, взять на социальное сопровождение родителей. Алексей Цыденов обещал всё сделать.

Среди призванных граждан оказался один не служивший в армии молодой человек. Глава региона сказал ему, что он может вернуться домой, однако тот ответил, что хочет остаться.

«И такие есть. Попросил его официально заявление написать. Прошёл все казармы по всем этажам пообщался со всеми. Гордись Бурятия своими мужчинами! Они достойны!» — заключил руководитель субъекта.

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