Донецк, , 09:44 — REGNUM За 15 минут ВСУ обстреляли Горловку, Минеральное и Донецк. Об этом 24 сентября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ (сс) Ministry of Defense of Ukraine

Следите за развитием событий в трансляции: «Россия защищает Донбасс — все новости о спецоперации»

«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: ️09:10 — н.п. Дзержинск — н.п. Горловка (Никитовский район): выпущено 5 снарядов калибра 155 мм; ️09:15 — н.п. Орловка — н.п. Минеральное: выпущено 3 снаряда калибра 152 мм; ️09:25 — н.п. Нетайлово — г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено 4 снаряда калибра 155 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее ВСУ обстреляли Киевский район Донецка из гаубиц 155 мм.

Читайте ранее в этом сюжете: ВСУ обстреляли Киевский район Донецка из гаубиц 155 мм

Читайте развитие сюжета: За 17 минут ВСУ обстреляли три района Донецка натовскими снарядами