Челябинск, , 09:37 — REGNUM Депутат Госдумы Олег Колесников («Единая Россия») подал заявление о направлении в зону проведения специальной военной операции, сообщили в партии.

Донбасс Иван Шилов, ИА REGNUM

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Парламентарий служил в советской армии в Польше, был командиром самоходного артиллерийского орудия, закончил в звании старшины, сейчас майор запаса.

В Госдуме депутат представляет Челябинскую область, является членом комитета по защите конкуренции.

Как сообщило ранее ИА REGNUM, спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что у депутатов Госдумы нет брони и соответствующие требованиям частичной мобилизации будут участвовать в специальной военной операции.

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