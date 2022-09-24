Грозный, 24 сентября, 2022, 09:35 — ИА Регнум. Даже 50% сотрудников силовых ведомств России способны «снести» любую армию стран Запада. Об этом 24 сентября написал глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своём телеграм-канале.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рамзан Кадыров

Как отметил глава Чечни, у России даже за исключением резервистов всё равно имеется колоссальный штат сотрудников, имеющих хорошую физическую подготовку и навыки владения оружием.

«Вместе с силовыми и военными ведомствами — это примерно 5 миллионов человек, которые регулярно сдают спортивные нормативы. Если оставить 50 процентов сотрудников на служебном посту, то вторая их половина в количестве 2,5 миллиона человек снесет любую западную армию. И резерв не понадобится», — написал он в своём сообщении.

Также Кадыров указал, что Россия имеет много ресурсов, и в первую очередь — военных, которые «НАТО и Запад устанут считать».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее начальник 36-й общевойсковой армии, полковник Евгений Алексеев разъяснил порядок посещения родственниками мобилизованного личного состава в воинских частях.