Луганск, , 09:31 — REGNUM В ЛНР за прохождением референдума следят порядка 40 иностранных наблюдателей, в том числе из ЕС.

ЛНР Александр Погожев © ИА REGNUM

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«Сегодня их будет больше, к нам продолжают приезжать представители Франции, Великобритании… Бразилия, Нидерланды, Германия», — рассказала RT председатель ЦИК республики Елена Кравченко.

Она добавила, что в первый день голосования по вопросу вхождения региона в состав РФ явка в Лисичанске составила 80%.