Будапешт, , 09:29 — REGNUM Глава МИД Венгрии Петер Сиярто призвал не ждать, что страна когда-либо введет санкции против «Росатома» или «Газпрома».

"Могу высказываться по этому вопросу предельно искренне: мы никогда не согласимся с включением «Росатома» или «Газпрома» в санкционный список. И мы никогда не согласимся с введением санкций против любого предприятия, которое представляет для нас важность с точки зрения энергопоставок», — заявил он в интервью РИА Новости.

Он добавил, что это затрагивает суверенитет Венгрии, поэтому она не будет ставить под угрозу свои инвестиции в ядерной сфере. В случае введения ограничений в отношении «Росатома» строительство АЭС «Пакш» окажется под угрозой, поэтому власти страны не допустят такого развития событий.

Также Сийярто призвал не допустить конфликта между РФ и НАТО, так как последствия открытой конфронтации не нужны ни одной из сторон.

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