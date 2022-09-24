Запорожье, Бывш. УССР, , 09:23 — REGNUM Пентагон разработал для ВСУ стратегию ведения действий в Запорожской области, рассказал порталу «Украина.ру» председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

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По его мнению, план атак США для ВСУ станет «самоубийственным», так как предложенная американцами стратегия предполагает форсирование реки Днепр с помощью понтонных переправ и высадки десанта.

«Пентагон разработал стратегию по боевым действиям на территории Запорожской области, к ее реализации подталкивают вояк ВСУ, генштаб Зеленского … Но военные прекрасно понимают, что это самоубийство. Поэтому их армия всячески уже сейчас пытается от этого отойти», — добавил он.

Ранее Рогов назвал цель ударов ВСУ по Запорожской АЭС. По его мнению, ВСУ атакуют ЗАЭС, чтобы не позволить ее перезапустить.