Москва, , 09:23 — REGNUM После завершения текущего ремонта Вооружёнными силами (ВС) РФ был применён для обнаружения военных объектов киевских боевиков самолет-разведчик Ту-214Р. Об этом 24 сентября сообщил информированный источник.

Морская авиация ЧФ проводит воздушную разведку mil.ru

«Один из двух авиационных комплексов радиотехнической и оптической разведки Ту-214Р был применен для обнаружения [киевских] военных объектов после завершения текущего ремонта», — приводит его слова РИА Новости.

Также источник уточнил, что указанный самолёт может выявлять и оперативно передавать наземным командным пунктам координаты и тип военных объектов различного класса и в том числе — радиолокационных станций, командных пунктов, узлов связи, колонн военной техники и другие.

Отметим, по открытым данным, на вооружении ВС России имеются два самолёта-разведчика Ту-214Р.