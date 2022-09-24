Москва, , 09:20 — REGNUM В Госдуме возмущены переносом индексации тарифов на газ, передачу электроэнергии, водо‑ и теплоснабжение с 1 июля 2023 года на 1 декабря 2022 года.

Счетчик «ТНС энерго Ярославль»

«Какие внеочередные повышения, о чем вообще речь!?» — возмущен глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР).

Он напомнил, что депутаты фракции ещё в разгар пандемии настаивали на заморозке тарифов.

«А сейчас так вообще сложно найти более неподходящий социально-экономический фон для роста расходов граждан», — указал парламентарий в телеграм-канале.

«Странная математика в аргументах: давайте мы у вас заранее вдвое больше отожмём, зато через полтора года не так больно к новому повышению привыкать», — констатировал Нилов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, тарифы вырастут на 9%, согласно подсчетам, средний ежемесячный платеж на семью из трех человек вырастет на 324 рубля.

Минэкономразвития объясняет, что опережающая индексация тарифов нужна для «обновления теплотрасс, водопроводов и других объектов».

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