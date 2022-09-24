Москва, 24 сентября, 2022, 09:20 — ИА Регнум. Первый день голосования на референдумах по вопросу о воссоединении с Россией, которые проходят в Донецкой и Луганской Народных Республиках (ДНР и ЛНР), а также в Херсонской и Запорожской областях, завершился.

Er.ru Голосование

Во время первого дня в некоторых городах на указанных территориях местными властями были отмечены попытки провокаций, однако ничего серьёзного не зафиксировано.

При этом ходе голосования жителям Запорожской и Херсонской областей предлагается ответить на вопрос: «Поддерживаете ли вы выход из состава [б. УССР], образование области как самостоятельного государства и вхождение в состав России?». В то же время, в ДНР и ЛНР на референдуме следующая формулировка вопроса: «Вы за вхождение в состав России на правах субъекта Федерации?».

Также, как ожидается, предварительные итоги голосования на указанном референдуме должны стать известны уже 27–28 сентября.