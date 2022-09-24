Будапешт, 24 сентября, 2022, 09:19 — ИА Регнум. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто призвал не допустить конфликта между РФ и НАТО, так как последствия открытой конфронтации не нужны ни одной из сторон.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

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«Сейчас это самая важная задача — избежать какого-либо прямого конфликта между Россией и НАТО, так как это приведет нас к таким последствиям, которые не нужны ни одной из сторон», — отметил он, передает РИА Новости.

Нельзя «подвергать опасности существование планеты» — прямой конфликт не имеет конца и приведет к итогам, которые всем очевидны, добавил он. Поэтому Венгрия при встрече с коллегами из НАТО каждый раз призывает не допустить эскалации.

Венгрия выступает против антироссийских санкций, затрагивающих сферу энергетики. Сийярто отмечал, что санкции «провалились», а экономическая ситуация в Европе «становится всё хуже». Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призывал ЕС отменить введенные санкции против РФ до конца года.

Ранее замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что США провоцируют ядерную эскалацию и создают угрозу нацбезопасности России.