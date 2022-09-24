Сочи, Краснодарский край, , 09:19 — REGNUM Лучшим фильмом первого российского фестиваля онлайн-кинотеатров признана картина «Экспресс» Руслана Братова. Об этом сообщает пресс-служба фестиваля.

Кинотеатр Иван Шилов © ИА REGNUM

Фестиваль «Новый сезон» начал работу в Сочи 18 сентября. Торжественная церемония закрытия фестиваля состоялась 23 сентября.

Лучшим фильмом стал «Экспресс» Руслана Братова, вышедший в онлайн-кинотеатре Okko. Самым ожидаемым сериалом признана работа «Алиса не может ждать» режиссёра Наталии Мещаниновой для платформы Start.

Награду «Герой нового сезона» за лучшую мужскую роль получили Данила Козловский за работу в сериале «13 клиническая». Обладателем награды за лучшую женскую роль стала Лиза Ищенко за роль в сериале «Алиса не может ждать».

Режиссёр Иван Соснин стал победителем в категории «Открытие нового сезона» с сериалом «Далёкие близкие». Специального приза попечительского совета фестиваля посмертно удостоен актёр Евгений Сытый, умерший в марте 2022 года.

Первый отечественный фестиваль онлайн-кинотеатров прошёл при поддержке Минкульутры РФ. В работе смотра приняли участие Start, Kion, Okko, IVI, «Кинопоиск» и другие российские онлайн-кинотеатры.

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