Томск, , 09:05 — REGNUM В Томской области 24–26 сентября местами сохранится высокая пожарная опасность. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по региону со ссылкой на данные синоптиков.

Лесной пожар Alh-rb.ru

По информации Томского гидрометцентра, 4 класс пожарной опасности установится на территории 11 районов, в том числе Томского.

В связи с этим спасатели предупредили жителей о возможности ЧС, обусловленных ландшафтными пожарами или возгоранием в населённых пунктах, задымлением территорий и так далее.