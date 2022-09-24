Москва, , 09:01 — REGNUM Новые факты военных преступлений киевских боевиков против мирных жителей Донецкой Народной Республики (ДНР) зафиксируют и расследуют российские следователи. Об этом 24 сентября сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Эмблема СК РФ

«Следственным комитетом России возбуждено новое уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов) в отношении [киевксих] военнослужащих», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в это число входят военные: 30 отдельной механизированной бригады ВСУ Александр Зиневич и Николай Переступняк; 54 отдельной механизированной бригады ВСУ Алексей Майстренко и А. Голенко; 56 отдельной мотопехотной бригады ВСУ Сергей Сирченко, Дмитрий Герасименко, Вячеслав Бугайчук, Александр Бондаренко, Мирослав Верховой, Артём Пучков и Геннадий Бойко, а также другие киевские боевики.

Кроме того, отмечается, что, по информации следователей, 22 сентября названные лица отдавали и исполняли преступные приказы о прицельных артиллерийских обстрелах объектов гражданской инфраструктуры в городах Донецк, Горловка, Макеевка, Углегорск и Ясиноватая, а также в населенном пункте Бахмутское ДНР. При этом в результате обстрелов была ранена мирная жительница, а также получили повреждения14 домов и объекты гражданской инфраструктуры, включая здание школы.

«Расследование уголовного дела продолжается», — заключается в сообщении.

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