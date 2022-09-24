Вашингтон, , 08:57 — REGNUM Рекордные товарные интервенции, проведение которых одобрил американский лидер Джо Байден для снижения цен на бензин, привели США к рекордно низкому стратегическому резерву нефти с 1984 г. Об этом 24 сентября пишет The Wall Street Journal.

Цена на нефть Chris Potter

Так, по данным на 16 сентября, в стратегическом резерве сохранялось 427 млн баррелей нефти, что является наименьшим показателем за 40 лет.

С 31 марта, когда Байден призвал высвободить около 180 млн баррелей топлива, его резерв упал на 155 млн баррелей и впервые с 1983 года оказался меньше коммерческих запасов страны.