Донецк, , 08:53 — REGNUM ВСУ выпустили по Ясиноватой шесть снарядов. Об этом 24 сентября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ U.S. Army Europe

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️08:20 — н.п. Орловка — н.п. Ясиноватая: выпущено 3 снаряда калибром 152 мм. 08:35 — н.п. Орловка — н.п. Ясиноватая: выпущено 3 снаряда калибром 152 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее за 10 минут ВСУ обстреляли Донецк и Ясиноватую.

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