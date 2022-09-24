Москва, 24 сентября, 2022, 08:49 — ИА Регнум. Масштабную атаку на российскую платёжную систему «Мир» и её оператора — Национальную систему платежных карт (НСПК) начали киевские хакеры. Об этом 24 сентября сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на источники в сфере кибербезопасности.

Mironline.ru Платежная карта «Мир»

По данным издания, контролируемые киевским режимом IT-активисты ведут DDoS-атаки системы «Мир» и НСПК, которые координируются через чаты лояльных нацистам активистов.

При этом добавляется, что злоумышленниками генерируется трафик на системы с помощью браузеров или примитивных DDoS-инструментов для возникновения перебоев в прохождении платежей и работе терминалов.

Также указывается, что источники на рынке кибербезопасности подтвердили факт такой кибератаки, в Банке России по этому поводу не ответили, в НСПК отказались комментировать эту информацию, а в Минцифры РФ уточнил, что этот вопрос в компетенции Национального координационного центра по компьютерным инцидентам и ЦБ.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 сентября страница министерства образования и науки Северной Македонии была взломана хакерами из Греции, которые разместили фотографии с сайта на своей странице в социальной сети.