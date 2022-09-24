Москва, , 08:46 — REGNUM Правительство РФ проведет индексацию тарифов ЖКУ для населения 1 декабря 2022 г. вместо 1 июля 2023 г., предельный уровень индексации тарифов при этом не превысит 9%. Об этом говорится в заявлении пресс-службы Минэкономразвития РФ.

Тарифы ЖКХ Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Правительство переносит индексацию тарифов на газ, водо‑ и теплоснабжение, передачу электроэнергии, с 1 июля 2023 г. на 1 декабря 2022 г. За счет данного решения более 1,5 лет индексации тарифов проводиться не будет. Следующая индексация — только 1 июля 2024 г.», — отмечается в сообщении.

Данное решение мотивировано необходимостью обеспечения бесперебойной работы и развития инфраструктуры ЖКХ, а также сохранения предоставления качественных жилищно-коммунальных услуг для жителей РФ. Также индексация тарифов требуется для обновления водопроводов, теплотрасс, других объектов.

Изменение стоимости затронет холодную и горячую воду, тепло, электроэнергию, газ и твердые коммунальные отходы. Предельный уровень индексации с 1 декабря не превысит 9%.

Так, средний ежемесячный платеж на семью из трех человек в месяц, при реализации тарифных решений вырастет на 324 руб., с 1 июля 2024 г. — на 248 руб. в месяц, с 1 июля 2025 г. — на 221 руб. в месяц.